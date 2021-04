Niente raccolta differenziata porta a porta per sabato primo maggio, in cui a calendario è previsto il ritiro dell’umido. La sospensione vale anche per le utenze commerciali. A comunicarlo è stata l’impresa Caruter, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città.

Domenica 2 maggio invece saranno garantiti i servizi di spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini. I numeri verdi e bianchi di assistenza Caruter per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti non saranno attivi. Il regolare servizio di raccolta sarà ripristinato lunedì 3 maggio, col ritiro della frazione prevista nel calendario (umido).