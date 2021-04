E’ stato assegnato a Carmelo Isgrò, fondatore e direttore del MuMa – Museo del Mare di Milazzo, il premio “La Sicilia Verso Rifiuti Zero” per la categoria cittadini virtuosi. Il biologo impegnato da anni nella salvaguardia del mare ed autore di iniziative di sensibilizzazione ambientale come la traversata a nuoto dello stretto di Messina ed il “Seaso Aeolian Tour”, viaggio a impatto zero all’insegna della tutela ambientale, è stato premiato dalla Presidente di Rifiuti Zero Sicilia e referente di Zero Waste Italy Manuela Leone, alla presenza di Carolyn Berger vicedirettore del MuMa e di alcuni soci in rappresentanza dei volontari di Rifiuti Zero Sicilia, in una inedita formula privata in assenza di pubblico per via delle restrizioni covid.

Il riconoscimento istituito dall’Associazione Rifiuti Zero Sicilia per premiare i siciliani e le realtà siciliane distintesi nella promozione, attuazione ed educazione alla sostenibilità nella gestione dei rifiuti, è stato assegnato a Carmelo Isgrò per “aver saputo mobilitare l’attenzione di molti sul tema della responsabilità ambientale ed aver testimoniato attraverso il suo impegno il profondo significato dell’ azione individuale quale motore del cambiamento collettivo».

«Una goccia non è solo una goccia perchè se unita ad altre può trasformarsi in oceano. Conoscere la storia di Carmelo e del Capodoglio Siso, degli oltre 1000 volontari che hanno dato anima da tante parti del mondo al progetto del MuMa significa immergersi in un’esperienza segnante – ha detto la presidente Leone a margine della consegna – La trasformazione di un evento così drammatico come quello della morte per mano dell’uomo del capodoglio Siso in un monito visibile, indelebile e parlante dei comportamenti inquinanti e irresponsabili causa del degrado ambientale e degli ecosistemi è stato un atto che ha acceso una nuova importante scintilla di cambiamento in questa Sicilia. Consegnare a Carmelo il premio “La Sicilia Verso Rifiuti Zero”, ha significato per Noi volerlo ringraziare, nel nostro piccolo, per aver trasformato la rete che ha “intrappolato Siso” in una rete umana di solidarietà e azione protesa al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale».

«Sono molto contento di ricevere questo importante premio – ha sottolineato Carmelo Isgrò – La Strategia di Rifiuti Zero che è legata alla riduzione della produzione dei rifiuti, del consumo della plastica e soprattutto dell’usa e getta è la filosofia che vogliamo continuare a portare avanti e promuovere instancabilmente in tutte le nostre attività».

La consegna di questo premio sarebbe dovuta avvenire il 7 marzo 2020 presso l’Auditorium del Monastero dei Benedettini di Catania in occasione di un evento regionale organizzato da Rifiuti Zero Sicilia, ma la manifestazione fu tra i primi eventi annullati a causa del lockdown. A tale evento sarebbe dovuto intervenire anche Rossano Ercolini, Goldman Environmental Prize 2013 e presidente di Zero Waste Italy e Zero Waste Europe. Nell’impossibilità ad oggi di poter svolgere la premiazione nel grande evento regionale l’Associazione Rifiuti Zero Sicilia, ha intrapreso in queste settimane un tour per consegnare direttamente i premi alle 8 realtà che hanno ricevuto il riconoscimento. Il tour di consegna attraverso la Sicilia delle buone pratiche diventerà un video racconto realizzato dalla testata giornalistica “Italia Che Cambia”.