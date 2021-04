Tensioni nella Lega a Milazzo. Tensioni che potrebbero trasformarsi nelle prossime settimane in un vero terremoto politico. I presupposti ci sono tutti. I consiglieri comunali Damiano Maisano e Alessio Andaloro, separati in casa dopo le amministrative di ottobre, hanno ricominciato a dialogare. A farli riavvicinare è stata la gestione del partito a livello locale da parte del commissario provinciale Antonio Catalfamo, capogruppo del partito di Salvini all’Ars. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le nomine del coordinamento provinciale in cui non figura nessun milazzese nonostante sia il comune in cui alle passate amministrative abbiano ottenuta la percentuale di voti piĂą alta e due consiglieri eletti (tra cui Maisano che era anche candidato a sindaco). I due si sono dissociati e preannunciano decisioni “estreme”.

«Apprendiamo dalla stampa delle nomine nel nuovo coordinamento provinciale della Lega effettuate dall’on. Catalfamo – scrivono – Alessio Andaloro, commissario cittadino recentemente dimissionario e Damiano Maisano, eletti col simbolo della Lega – non ci riconosciamo in questo coordinamento e nelle scelte di chi le ha fatte».

«Milazzo è stata sempre la prima cittĂ dell’isola che si è contraddistinta col simbolo della Lega. – sottolineano – Solo a titolo di esempio nelle ultime elezioni Europee, il partito ha raccolto ben 1.400 voti alla sola candidata Tardino ed ha ottenuto in altre circostanze di raccolta firme oltre 1600 adesioni identificate con carta d’identitĂ . Ancora oggi Milazzo è il comune che ha il numero maggiore di Tesserati Lega rispetto a tutta l’isola. Questi sono dati non chiacchiere. Eppure nessuno ha mai riconosciuto questo nostro lavoro. Un lavoro svolto in sinergia con gli iscritti e con la base del partito che a Milazzo è strettamente connesso al nostro impegno e alla nostra attivitĂ e che dopo aver partecipato con entusiasmo all’impegno elettorale di Ottobre scorso, esprime amarezza e disagio per la frattura che si è creata con chi al contrario non ha svolto quel ruolo di protagonista che avrebbe dovuto avere».

I due consiglieri contestano il tentativo di riorganizzazione «come se non ci fosse una base che merita rispetto, evitando di coinvolgere coloro che questo partito a Milazzo l’hanno creato e l’hanno portato avanti mettendo impegno, sacrificio e, perché no, quell’entusiasmo dettato dal progetto portato avanti dai vertici regionali e nazionali».

Questo il motivo del perché «non possiamo accettare questi atteggiamenti del partito che al momento è rappresentato dall’onorevole Antonio Catalfamo il quale non ha mai tenuto conto di ciò che era ed è la Lega a Milazzo.

Ecco perché ci dissociamo e non riconosciamo queste scelte che mortificano Milazzo che si ritrova senza alcuna nomina nella segreteria provinciale. Questa esclusione è ingiustificabile. Questa emarginazione è intollerabile».