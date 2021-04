Ci sono anche tre ristoratori milazzesi oggi a Roma. Alle 15, i commercanti di tutta Italia scenderanno in piazza Montecitorio, a due passi da Palazzo Chigi sede del Governo, per chiedere di poter tornare a lavorare. Si tratta della quinta tappa di un tour organizzato dall’associazione di ristoratori #IoApro, inaugurato il 28 marzo a Milano che è poi arrivato a Napoli, Palermo e Bologna. Consapevoli che ad attenderli ci saranno altri giorni di chiusura, i commercainti insieme ai titolari delle palestre, dell’estetica e le partite Iva manifesteranno urlando “Riapriamo l’Italia”.

Alla tappa romana, così come a quella palermitana, parteciperanno anche i milazzesi Christian Guercio (Totù), Alessandro Ilacqua (Civico 147) e Giovanni Cambria (La Chinta).



La richiesta dei milazzesi, come quella dei colleghi di tutta Italia, è di poter riaprire in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni governative, e avere sostegni economici adeguati al periodo di sofferenza finanziaria. I partecipanti al sit-in esporanno degli striscioni con scontrini simbolici, che hanno l’obiettivo di rappresentare le perdite avute in un anno di pandemia. La loro richiesta è chiara e precisa. Riaperture immediate

«Chiediamo – dicono – di dare prospettive sicure soprattutto per quei settori chiusi da tanto tempo. Bisogna programmare le riapertura per permettere da maggio in poi la ripartenza di attivitĂ in stand-by da troppo tempo come le palestre». Questa la sintesi della posizione delle Regioni che giovedì 8 incontreranno il premier Draghi in merito ai fondi Recovery, e si confronteranno col Governo nella conferenza Stato-Regioni. In quest’ottica potrebbe essere convocata la cabina di regia per valutare la programmazione di possibili riaperture prima della scadenza del nuovo Dpcm.