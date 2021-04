Resteranno chiusi invece i beni culturali cittadini (Castello, Palazzo D’Amico, teatro Trifiletti), oltre agli spazi espositivi curati dalle varie associazioni. Chiusa anche la biblioteca comunale anche se – come chiarito dall’assessore Francesco Alesci – sarà sempre possibile usufruire del servizio di prenotazione dei libri.

Sono 152 i positivi al Covid a Milazzo . Il dato del report fornito dall’Asp questa mattina al sindaco Pippo Midili registra una crescita complessiva nell’arco di una settimana di venticinque unità. Lunedì 29 marzo erano 127. Il primo cittadino, nel ribadire la necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione e a tenere comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni ministeriali, ha confermato che domani, mercoledì 7 aprile, riapriranno regolarmente le scuole (dall’asilo nido alla terza media), mentre negli istituti superiori l’attività didattica sarà svolta al 50 per cento.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.