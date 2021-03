Daniele De Martino, ha 21 anni, ex alunno del Liceo Linguistico Impallomeni di Milazzo e studente di Economics and Management presso l’Università degli Studi di Siena, durante l’Erasmus al Hochschule Bremen in Germania, ha preso parte al progetto l”Europa incontra la Scuola” per far conoscere Milazzo e la Sicilia. Si tratta di un programma dell’omonima associazione Europa macht Schule coordinato dal Servizio tedesco per gli scambi accademici (Daad) che ha lo scopo di promuovere l’incontro e lo scambio interculturale tra europei. Così gli studenti provenienti da tutte le parti d’Europa diventano mini ambasciatori del loro paese entrano in dialogo con i bambini e i giovani del Paese che li ospita ed, in questo modo, gli stereotipi e i pregiudizi di una cultura possono essere abbattuti.

Così Daniele De Martino ha proposto una presentazione di Milazzo, mostrando il suo patrimonio storico-culturale e le sue bellezze paesaggistiche, attraverso foto del Castello, del Borgo, di Capo Milazzo, della Manica e delle Piscine di Venere. «Nel mio racconto – dice – mi è stata fortemente d’aiuto la lettura di libri come “Milazzo. Una città negata” di Marino Famà e “Guida alla natura di Capo Milazzo“ di Carmelo Isgrò. La mia adesione al progetto nasce proprio dal mio desiderio di valorizzare il territorio (Milazzo e la Sicilia in generale) dove sono cresciuto e dove ho vissuto fino al trasferimento a Siena per iniziare il mio percorso di studio all’Università»

