SAN FILIPPO DEL MELA. Due nuove socie per il Rotary Club di San Filippo del Mela. Durante un collegamento sulla piattaforma Microsoft Teams, per festeggiare la Domenica delle Palme con il tradizionale scambio degli auguri Pasquali, è stato ufficializzato dal presidente Stefano Muscianisi l’ingresso delle due nuove socie: Olimpia Manna, consulente del lavoro, abilitata, esperta nelle politiche volte allo sviluppo sostenibile con particolare riferimento alle politiche per una “Smart City” e consulente esterno del Comune di San Filippo del Mela e Smeralda Muscianisi, consulente finanziario di Poste Italiane in servizio a Lipari

Dopo le presentazioni con la lettura dei curriculum, il presidente ha apposto il distintivo alle due nuove socie ed ha consegnato loro il nuovo guidoncino del club, unitamente a due tanichette per la raccolta dell’olio alimentare esausto, per implementare il progetto in corso nei comuni del comprensorio del club.

Le nuove socie sono state accolte con un caloroso benvenuto manifestato singolarmente da tutti i presenti, fra i quali anche il socio onorario Pdg Valerio Cimino, che ha espresso parole di elogio verso il club.

Dopo la cerimonia di ingresso Carmela Rosaria Impalà , docente di Letteratura Italiana e socia del club ha intrattenuto i presenti sul significato della Pasqua.