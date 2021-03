Una croce in segno di speranza. L’opera “Voca Me” di Mariagrazia Toto nel mare di Milazzo per dieci giorni

Una croce in segno di speranza. L’opera “Voca Me” di Mariagrazia Toto nel mare di Milazzo per dieci giorni

Una grande croce che misura quattro metri per due, interamente costruita in legno grezzo che per dieci giorni, resterà nel mare sottostante il Santuario di Sant’ Antonio di Padova di Milazzo. L’installazione, “Voca Me” è stata costruita dall’artista milazzese Mariagrazia Toto. «Nessuna vernice – dice – è stata usata nel rispetto del mare e di tutte le sue creatore. La croce è stata rivestita con pezzi di legno recuperato dalle vecchie barche dei pescatori del borgo marinaro di vaccerella gli stessi che accolsero Antonio naufrago 800 anni fa. Ogni elemento diventa simbolo. Il mare è il mezzo che produce il naufragio, il blu è l’abisso della paura in cui siamo sprofondati. La Croce è speranza e salvezza, alla quale bisogna aggrapparsi per proseguire il viaggio.” Voca me cum benedictis”».

La Croce è stata messa in mare in occasione della manifestazione religiosa che si è svolta ieri per ricordare il naufragio di Sant’Antonio da Padova, ottocento anni dopo.

LEGGI QUI

GUARDA IL VIDEO: