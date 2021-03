La delegazione di Liberty Lines, rappresentata dai due amministratori delegati Marco Montalbano e Alessandro Forino, ha registrato con soddisfazione la disponibilità all’ascolto dimostrata dal viceministro, cui sono stati illustrati i molti servizi erogati dalla compagnia, che in Sicilia opera sia in qualità di armatore che di cantiere navale, con riferimento al sito di Trapani dove vengono costruiti, riparati e mantenuti tutti i mezzi della flotta Liberty.

L’appello che l’AD di Caronte & Tourist ha consegnato al viceministro Bellanova è insomma uno e semplice: “Mettete subito la macchina in condizione di correre”. Perché geopolitica, geoeconomia e logistica stanno determinando i nuovi equilibri globali e davvero sarebbe grottesco che il nostro Paese, circondato dal mare, in mezzo al Mediterraneo, restasse indietro.

“Dal governo Draghi ci aspettavamo – ha detto Franza – un segnale forte di attenzione chiamato “Ministero del Mare”. Prendiamo atto che questo segnale non è arrivato ma vogliamo adesso sperare che tra le deleghe assegnate a viceministri e sottosegretari qualcuna di queste guardi con esclusiva attenzione allo shipping e all’armamento italiano”.

Si parla di infrastrutture immateriali poiché tra Brexit, Via della Seta, guerra dei dazi, 5G e autostrade digitali, transizione green, blockchain e smart data, questi temi stanno di fatto diventando dossier rilevanti nella politica economica degli Stati e nelle relazioni tra Stati.

“Da questo governo ci aspettiamo – ha detto Vincenzo Franza, AD del gruppo Caronte& Tourist, rappresentando lo stato di disagio e sofferenza del comparto – che i flebili e discontinui segnali di attenzione giunti dal governo Conte si trasformino in una coraggiosa politica che parta dall’immediata erogazione di ristori e contributi, per arrivare al completamento o alla progettazione delle altrettanto indispensabili infrastrutture materiali e immateriali, a partire dal rinnovo delle flotte del TPL marittimo”.

