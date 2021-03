Uno stile unico e speciale fatto nella maggior parte dei casi da pezzi esclusivi. Un mondo da scoprire quello di Lovekasa, il nuovo store di arredamento inaugurato in Contrada Masseria proprio all’uscita dell’asse viario, accanto al Parco Commerciale.

Ambienti emozionali in cui gli elementi d’arredo escono dalla loro personalità per adattarsi ad uno stile esclusivo. Un obiettivo raggiunto grazie alla combinazione di ingredienti chiave: rispetto per la natura, amore per il bello, spirito d’iniziativa e un’insaziabile sete di conoscenza. Elementi che identificando un posizionamento unico nell’attuale mercato del mobile in Italia ed anche all’estero.

«Grazie a partnership strategiche con aziende che producono esclusivamente per noi – dice l’amministratore unico Tatiana Cipriano che per realizzare LoveKasa ha ottenuto i fondi dell’imprenditoria femminile e il determinante appoggio di Creval e Banca Popolare Agricola di Ragusa – riusciamo a mantenere alti gli standard di qualità, offrendo prodotti di design, alla portata di tutti, che interpretano le tendenze del momento. I nostri collaboratori ricevono un’accurata e costante formazione per esprimere a pieno le proprie potenzialità. Ci tengo molto a precisare che la mia formazione professione arriva dal settore del mobile, un’esperienza che è cresciuta anno dopo anno nel negozio di famiglia, una realtà che vanta più di 60 anni di storia e amore verso questo settore».

Visitare il nuovo punto vendita è tuffarsi in un mondo fatto di colori e oggetti particolari. Tra i mobili e i complementi di arredo a fare da padrona è la vasta scelta di carta da parati. Unica per fantasie e qualità. «Per chi viene a trovarci – conclude Tatiana Cipriano – siamo in grado di offrire un servizio “chiavi in mano»”, sia come prodotto: dalla forchetta al divano, dalla piastrella al materasso… sia come servizio: progettazione su misura, consulenza stilistica, trasporto e montaggio». LoveKasa è aperto anche nel weekend.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE LOVEKASA PER OGGI MILAZZO