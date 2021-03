Gravissimo incidente sulla A20 all’altezza del viadotto Tarantonio, in direzione Palermo. Muore un giovane di Milazzo di 22 anni che si era fermato a dare soccorso all’autista di una Toyota Rav 4 che si era scontrato violentemente contro un tir. L’impatto è stato talmemte forte da distruggere la parte anteriore della vettura.

La vittima, Riccardo Maestrale, militare dell’esercito in servizio a Cosenza, era a bordo di una Peugeot 208 con il fartello. I due si sono fermati per prestare soccorso ma quando uno dei due è sceso dall’auto è stato travolto da un’altra macchina, una Ford EcoSport. Per il giovane, ex alunno dell’istituto tecnico industriale Majorana di Milazzo (ma originario di Lecco), non c’è stato nulla da fare. Anche il fratello (F.M.) sarebbe stato centrato dall’auto.

Quattro sono complessivamente i feriti, tutti trasportati al Policlinico di Messina. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale. Intervenuti anche tre mezzi dei vigili del fuoco.

La procura di Messina ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche del tragico decesso.

La Toyota Rav distrutta nell’incidente di stanotte nello scontro contro il tir