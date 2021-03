ORE 18.31. Incedio alle ex Cupole di Milazzo. All’improvviso all’interno della struttura dismessa da diversi anni è divampato un vastissimo incendio che sta divorando le vecchie strutture in legno e gli arredi logorati dal tempo. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno della storica discoteca milazzese.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

ORE 18.52. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incendio sia stato provocato da qualche persona senza fissa dimora che per proteggersi dal freddo e dalla grandine avrebbe acceso il fuoco per riscaldarsi. Il vento, però, avrebbe diffuso le fiamme all’interno della struttura fatiscente.

ORE 19.14. Nessun danno a persone. Le fiamme hanno distrutto parte del tetto e delle pareti.



