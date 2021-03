Si è spento a 82 anni Pietro Giuliano, uno degli imprenditori storici di Messina. Nato a Catania e trasferitosi nella città dello Stretto, negli utimi anni aveva scelto Milazzo come città dove vivere. Da operaio è diventato leader di riferimento nel settore della metallurgia e carpenteria pesante, specilizzandosi nel ramo della sicurezza con la produzione delle porte corazzate e posizionando la sua azienda tra le più qualificate del settore. Non minore è la sua scalata imprenditoriale nel settore ascensori, montacarichi e scale mobili, la cui costruzione trova grande riscontro anche nel mercato estero.

Attua la sua prima cessione del ramo d’azienda con la multinazionale Schindler Group, azienda leader nella mobilità urbana, più grande produttrice di scale mobili e seconda più grande produttrice di ascensori. Segue dopo qualche anno la cessione del 100% delle quote all’azienda tedesca ThyssenKrupp AG, la più importante d’Europa nel settore, tra gli altri, della fornitura di ascensori e scale mobili, mantenendo comunque il ruolo manageriale.

