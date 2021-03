Volge al termine la 48esima edizione dei Campionati Italiani Indoor. La Fiera di Rimini, ormai scenario abituale della competizione, ha visto nuovamente protagonista la Pama Archery Milazzo nella divisione Compound. Splendida medaglia di bronzo conquistata da Rosario Sidoti nella classe Allievi Maschile, bronzo anche per la squadra Master Maschile formata da Mike Palumbo, Benedetto Visalli e Mauro Quintano (al suo debutto in maglia Pama). Buon piazzamento invece per Micol Irrera che si classifica al nono posto fra le atlete juniores femminile, 22° posto per Daniele Bauro nella classe Seniores Maschile. Nella classifica individuale Master Maschile troviamo invece i componenti della squadra Quintano, Visalli, Palumbo rispettivamente al 19°, 20° e 24° posto. Fuori classifica, ma con un’ottima prestazione individuale Stefano Caravello e Ignazio De Benedetto completano la formazione degli atleti Pama impegnati sui campi di gara.

I meriti vanno attribuiti anche a Gianluca Stefanelli, Mariagrazia Filoramo, Mike Palumbo e Daniele Bauro che con impegno e dedizione seguono gli atleti anche e soprattutto in questo delicato momento di emergenza sanitaria.