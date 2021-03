Vaccino anti-covid, l’Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca

A seguito della segnalazione di alcuni gravi eventi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, l’Aifa ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione di questo lotto in Italia e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea.

Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi ma l’Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti. I campioni verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità.

La decisione è stata presa dopo un caso sospetto registrato in Sicilia. Un militare in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il militare il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose di vaccino dello stesso lotto a cui fa riferimento l’Aifa. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Sempre nell’isola ci sono altri due casi di trombosi registrati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca