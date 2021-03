E’ la voce suadente e misteriosa dell’attore italiano Maurizio Bianucci a declamare la poesia “Profluvi” del poeta milazzese Vincenzo Cali’ in un video realizzato in onore dell’artista internazionale, fondatore del movimento “New Surrealism Now”, Santiago Ribeiro.

Il video – si legge in un comunicato – attua ciò che si chiama eterogenesi dei fini, ovvero, attraverso “la visione di quello che potrebbe essere se”, ci induce ad aspirare ad altro e a renderci sempre più consapevole della contraddizione tra la necessità e il bene e, ritrovando il fondamento vero della dignità e del valore di noi esseri umani, per non essere né ciechi, né nudi e vagare nella perenne incertezza, bensì appellandoci all’impersonale che è presente in ciascuna persona per superare le scavalcare le nostre ansie e paure. L’arte con il supporto della tecnologia, ci aiuta a farlo, anche a distanza, mostrandoci quanto possiamo essere simili in questo momento».

La versione inglese dal titolo “Flows” è declamata dalla giornalista Annalina Grasso.