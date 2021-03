Con tirocini di eccellenza sta giungendo a termine il percorso formativo del primo ciclo iniziato tre anni fa dagli studenti del corso di Studi superiori per mediatori linguistici e culturali “Agorà Mundi” presso il consorzio universitario di Agrigento. Prima delle lauree che verranno celebrate in toga alla fine di quest’anno accademico, i candidati all’esame finale saranno impegnati in istituzioni pubbliche o in aziende private in uno stage formativo per mettere in atto le competenze acquisite.

In particolare quattro allievi svolgeranno il tirocinio formativo curriculare presso la procura della repubblica di Agrigento a seguito della stipula di un protocollo d’intesa caldeggiato dal procuratore aggiunto dottor Salvatore Vella che aveva avuto modo di apprezzare le qualità degli studenti del corso che volontariamente avevano prestato servizio di assistenza e mediazione culturale in episodi tragici di naufragi. L’ estrema serietà del corso che conferisce il titolo delle lauree L -12 si avvale di docenti di chiara fama reclutati in tutta Italia che conferiscono al curriculum didattico i caratteri di eccellenza ampiamente e generalmente riconosciuti da un bacino di utenza che si è progressivamente esteso a tutta la Sicilia.

Sono aperte le preiscrizioni per l’anno accademico 2021 /22 per info: segreteriaagoramundi@gmail.com