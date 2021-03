La procura di Barcellona ha sequestrato 26 cavalcavia del tratto autostradale A20 Messina – Palermo a rischio crollo trai comuyni di Monforte e Furnari. Alcuni di questi ricadono nel territorio di Milazzo. Ad essere indagate tre persone del Cas (Consorzio autostradale) con l’ipotesi di “omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”. Il comando della Polizia locale, a seguito del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria dei cavalcavia insistenti sull’autostrada A20, Messina-Palermo, è intervenuto per regolamentare la segnaletica in quelli che riguardano il territorio milazzese che nello specifico sono: cavalcavia n. 7 strada comunale Bozzello; cavalcavia n. 8 strada vicinale Di Maio Imprò; cavalcavia n. 9, strada provinciale Olivarella e cavalcavia n.10 strada comunale Botteghelle.

Con decorrenza immediata è stata disposta:

l’istituzione del divieto di transito veicolare con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, per l’intero tratto strada per i cavalcavia n. 8 strada vicinale Di Maio Imprò; cavalcavia n. 9, strada provinciale Olivarella e cavalcavia n.10 strada comunale Botteghelle.

l’istituzione del divieto di accesso veicolare con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate per l’intero tratto strada per il cavalcavia n. 7 strada comunale Bozzello

il restringimento della carreggiata e l’istituzione di una sola corsia di marcia nella parte centrale della carreggiata, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per l’intero tratto stradale per i cavalcavia n. 8 strada vicinale Di Maio Imprò; cavalcavia n. 9, strada provinciale Olivarella e cavalcavia n.10 strada comunale Botteghelle.

il restringimento della carreggiata e l’istituzione di una sola corsia di marcia nella parte centrale della carreggiata, per l’intero tratto stradale per il cavalcavia n. 7 strada comunale Bozzello

l’istituzione del percorso alternativo per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, lungo la via Madonna del Boschetto SP. 68, in entrata e uscita da Milazzo

l’installazione della segnaletica luminosa notturna e della segnaletica di preavviso nei tratti stradali interessati ai restringimenti di carreggiata.