Torregrotta, in fiamme le palme di un vivaio. Ignote le cause dell’incendio

TORREGROTTA. In fiamme le piante di un vivaio di Torregrotta. I vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo oggi sono intervenuti per spegnere un rogo che ha coinvolto un’area di 1000 metri quadrati con 1000 palme di altezza media di 6 metri. Per supportare la squadra già sul posto è partita un’autobotte dalla sede centrale di Messina. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.