Il Rotary Club Milazzo presieduto da Maria Torre, nel giorno di ricorrenza del Rotary Day, ha voluto testimoniare la propria attiva presenza nel territorio , attraverso un’ampia rappresentanza intrattenutasi, nella sede municipale di Palazzo Dell’Aquila, per promuovere la conoscenza del Rotary nella società civile.

Nell’occasione, affianco alle bandiere istituzionali è stata esposta, come da consuetudine, la bandiera del Rotary International, mentre all’interno dei locali è stato esposto lo storico labaro del club mamertino. In una giornata che, su proposta dell’Anci, vede esporre le bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime della pandemia e rendere un omaggio agli operatori sanitari, il Rotary Club Milazzo si associa alle istituzioni a sostegno e nella speranza di un futuro migliore. La delegazione del Rotary Club Milazzo, accolta dal Sindaco della Città di Milazzo Pippo Midili, ha quindi colto l’occasione per rinnovare un rapporto di collaborazione istituzionale volto ad accrescere, attraverso la promozione di iniziative e progetti di interesse sociale, sempre più incisive azioni di service nel territorio milazzese.