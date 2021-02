Disagi per i dipendenti dell’ospedale di Milazzo a causa del caos parcheggi. Lo segnala il sindacato Nursind Messina che mette in evidenza, con una nota a firma del segretario territoriale Ivan Alonge e dei rappresentanti sindacali Pippo Calà, Antonio Celi e Domenico Rotella e inviata all’ospedale Fogliani e all’Asp, i numerosi problemi a causa dell’utilizzo «indiscriminato da parte di tutti dell’area di sosta, non c’è alcuna vigilanza diurna o notturna e si registra una carenza di pulizia». Il sindacato delle professioni infermieristiche ricorda inoltre che «la situazione si è aggravata a seguito della transennatura di un’area parcheggio che è stata riservata a coloro che dovranno sottoporsi alla vaccinazione anticovid, causandone parecchi disservizi». Da qui la proposta di «delimitare gli stalli per il personale installando una sbarra e fornire ai dipendenti un apposito badge» anche tramite «l’affidamento ad una ditta apposita attraverso bando di gara». Così oggi è arrivata la prima risposta da parte dell’azienda ospedaliera che ha riservato un’area del parcheggio ai dipendenti. Nel corso di queste settimane il sindacato ha ricevuto numerose lamentele sull’area del parcheggio dove mancava una zona riservata al personale e alcuni tratti sono dissestati e su terra battuta, diventando pericolosi soprattutto durante le piogge. Nelle scorse settimane il sindacato era intervenuto per una situazione analoga all’ospedale di Taormina riuscendo a risolvere la questione.

