Ad opporsi al ricorso sono stati i consiglieri Rosario Piraino e Alessia Pellegrino difesi dall’avvocato Candeloro Nania a cui Giovanni Di Bella dovrà rifondere le spese legali per complessivi duemila euro.

Secondo l’estensore della sentenza, Agnese Anna Barone, le prove a supporto del ricorso sarebbero state troppo vaghe. «Seppure è attenuato l’onere della prova in materia elettorale, le censure dedotte devono essere sostenute almeno da qualche riscontro oggettivo – si legge. – quale ad esempio le contestazioni contenute nei verbali elettorali, dovendosi escludere che il ricorso elettorale possa limitarsi alla formulazione di censure generiche, ipotetiche e sfornite di qualsiasi principio di prova, volte ad ottenere, tramite l’attività istruttoria del giudice, il riesame delle operazioni di scrutinio e l’eventuale correzione dei risultati elettorali».

Nessuno scossone in consiglio comunale. E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato al Tar dall’ex assessore Giovanni Di Bella con il quale chiedeva il riconteggio di una cinquantina di schede elettorali che, a suo giudizio, sarebbero state determinanti nella mancata riconferma a Palazzo dell’Aquila. Una decisione che – a dire il vero – era nell’aria e non stupisce gli addetti ai lavori visto che la linea seguita dai giudici del Tribunale regionale amministrativo è quello di evitare il più possibile l’apertura di simili “maglie elettorali” poichè ad ogni tornata si recano alle urne decine di comuni.

