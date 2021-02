Si avvicina l’8 febbraio, data a cui è destinato il ritorno in classe per le scuole superiori e gli studenti cominciano a temere criticità, in particolare per i trasporti e l’edilizia scolastica. Lo hanno fatto riprendendo una protesta dei giorni scorsi quajndo sono stati piazzati striscioni a firma a firma della Rete studenti medi Milazzo, al Paldiana – di fronte al Municipio di Milazzo – e di fronte ad alcuni istituti superiori: “Ritornare si, ma come?”, si chiedono.

«Purtroppo non è possibile affermare che la struttura scolastica offra ai suoi dipendenti e ai suoi studenti le misure di sicurezza adeguate per limitare la diffusione della pandemia da covid – 19 – sostengono gli studenti mamertini in una nota – I trasporti continuano ad essere un pesante problema, così come i limiti dell’edilizia scolastica che non sono mai stati affrontati. Oltre a queste inadempienze strutturali, risultano mancare anche le misure più indispensabili. Proprio per questo la rete studenti medi ha sollecitato l’amministrazione locale affinché si provveda ad un’attività di screening rivolta a tutta la comunità scolastica, da effettuare prima del previsto rientro in classe».

Secondo la Rete studenti medi Milazzo «per una buona efficacia, la disponibilità dei tamponi da Covid-19 dovrebbe essere garantita almeno per la maggior parte della popolazione scolastica e lo screening proposto periodicamente. È importante rientrare a scuola ma lo è altrettanto agire per garantire il massimo della sicurezza possibile agli studenti».