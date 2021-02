DIETRO LE QUINTE. Il reality La Caserma, successo di Rai 2, stava per essere girato al Castello di Milazzo. Dopo il successo de Il Collegio, Raidue ci riprova con La Caserma, un docu-reality nel quale 21 ragazzi sono chiamati ad affrontare la disciplina militare per 4 settimane e diventare commilitoni navigati. Ogni mercoledì sera quasi due milioni di spettatori vedono la trasmissione decretandone il successo.

Il nuovo format prodotto da Blu Yazmine è stato registrato in una caserma a Levico, in provincia di Trento. È in questo luogo che 21 ragazzi (fra i 18 e i 22 anni) resteranno circoscritti per sei settimane per quella che diventerà un’esperienza di vita in cui convivenza, crescita personale e contatto con la natura diventeranno ogni giorno parte integrante della realtà in caserma. Pochi sanno, però, che prima di scegliere, la location trentina i produttori avevano vagliato delle alternative tra cui il castello di Milazzo.

Ad essere stato contattato dagli autori della Blu Yazmine era stato l’ex assessore al Turismo, Pierpaolo Ruello. L’estate scorsa hanno voluto vedere un video della cittadella fortificata, materiale fotografico e piantina in modo da capire se gli spazi si potessero adattare alle esigenze della produzione. Purtroppo per questa prima edizione è stata scelta un’altra location ma erano rimasti favorevolmente colpiti e non escludono altri utilizzi. A differenza del reality Il Collegio, il programma La Caserma, infatti, non ha una collocazione temporale. Anzi, il tempo pare qualcosa di sospeso rispetto alla vita a cui sono abituati i concorrenti, dunque la location di una cittadella fortificata di Milazzo poteva dare spunto a nuove dinamiche rispetto a quelle che ogni mercoledì sera vediamo su Rai 2.