Arriva una nuova iniziativa per aiutare il bambino milazzese affetto da Sma1. “Compra un’Opera per Luca” è solo una delle tante proposte che negli ultimi giorni sono state messe in atto per sostenere economicamente la famiglia di Luca che pe salvare il proprio figlio ha bisogno di un consistente aiuto economico. Una gara di solidarietà che sta facendo il giro della Sicilia anche grazie al supporto dei mezzi di comunicazione che hanno fatto girare prepotentemente la notizia. L’ultima iniziativa in ordine di tempo arriva dalle Associazioni AmiAmo Milazzo, Mylarte e tanti altri artisti che hanno messo in vendita le loro opere per poi donare il ricavato per le cure di Luca. I dipinti possono essere acquistati contattando la pagina Facebook AmiAmo Milazzo (oppure tel 3493746752).

Il bonifico va fatto direttamente sull’iban di Melissa, la mamma di Luca. Come loro la maggior parte delle associazioni cittadine e moltissimi privati si sono messi in moto per diffondere il più possibile la notizia anche e soprattutto con l’aiuto dei social.

Ecco il link per la raccolta fondi: CLICCA QUI PER UNA DONAZIONE

L’APPELLO DELLA ZIA. A lanciare l’appello sul nostro giornale è stata la scorsa settimana la zia Angela Tripoli. «Mio nipote Luca è un bambino di 6 anni affetto da Sma1, la forma più aggressiva. I suoi genitori Melissa e Giuseppe, residenti a Milazzo, si sono in tutti questi anni dedicati a lui confidando sempre nella scienza. Oggi vedono una piccola possibilità per Luca. Si chiama Zolgesma. Un farmaco autorizzato anche in diversi paesi europei tra cui la Germania e che può essere somministrato a bambini con il limite massimo di 21 chili di peso. Mentre In Italia viene somministrato solo ai bambini sotto i 6 mesi di vita e nonostante le varie riunioni dell’Aifa, ancora non si è riusciti ad adeguarci ai paesi esteri. Luca non può più attendere purtroppo, rischia di non rientrare nei criteri previsti per l’efficacia del farmaco, ed è inaccettabile sapere che esiste al mondo un modo che possa aiutarlo ma che in Italia non è concesso».

IL CONSIGLIO COMUNALE. Dell’argomento si è discusso già due volte in consiglio comunale. Prima grazie al consigliere Pippo Crisafulli e ieri, invece, di Luca ha parlato il consigliere Pippo Doddo. «La somma necessaria per aiutare questo bambino – ha detto – credo sia impossibile da raccogliere nonostante il numero già elevato di donazioni. Per questo motivo chiedo di supportarmi nel riuscire a coinvolgere anche le istituzioni. Dobbiamo far conoscere questa storia al predidente della Regione Nello Musumeci. La sanità regionale deve aiutare questo bambino prima che sia troppo tardi. Se è il caso siamo disposti anche ad andare a Palermo per chiedere aiuto».

Fino ad oggi sono stati raccolti 82.436 euro su un obiettivo di 2.100.000 euro.