L’Amministrazione invita i cittadini destinatari di avvisi per la ricezione di cartelle relative alla tassa rifiuti e acqua a non recarsi più presso il palazzo municipale per il ritiro delle stesse in quanto si procederà nuovamente alla consegna a domicilio.

Dovranno presentarsi presso gli uffici del Comune, invece, soltanto coloro che riceveranno espressa comunicazione telefonica da parte dei funzionari dell’ente.

