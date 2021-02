Il Rotary Club Milazzo, come già recentemente annunciato in occasione del service condotto a favore della Parrocchia di San Papino, prosegue, anche con questa nuova iniziativa, le molteplici attività di aiuto attivo alla comunità locale programmate, nel segno di una storica tradizione sociale, a fianco delle istituzioni pubbliche e private.

Il service promosso dal Rotary Club Milazzo, ha visto impegnati in prima persona, oltre al presidente Maria Torre, il socio Attilio Andriolo , ideatore e coordinatore dell’iniziativa, il presidente incoming Giacomo Le Grottaglie con la moglie Mariateresa , i past president Sergio Castellaneta , Alessandro Seminara e i soci Giuseppe Di Giovanni, Enrico Liuzzo, Ada Betto e Mariella Iannelli.

Nuovo impegno del Rotary Club di Milazzo , presieduto da Maria Torre , a favore delle persone più bisognose. Una delegazione del club mamertino, sabato scorso ha donato alimenti, vestiario e giocattoli alla Parrocchia di San Rocco che notoriamente è punto di riferimento, nella cittadina milazzese, in qunato sede di raccolta e distribuzione di beni destinati ai nuclei familiari e alle persone più indigenti.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.