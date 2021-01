DIETRO LE QUINTE. La notizia non è ancora ufficiale ma, a breve, il deputato Antonio Catalfamo dovrebbe prendere le redini del partito in provincia di Messina assumendo la carica di commissario provinciale. La nomina rientra nella riorganizzazione del partito di Salvini affidato in Sicilia al segretario Nino Minardo che intende piazzare uomini di fiducia nei posti strategici. Prenderà il posto di Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo promosso a Responsabile regionale Enti Locali della Lega.

la Lega, dunque, comincia a riorganizzarsi in vista alle elezioni nazionali e regionali. A Milazzo non è escluso che possa entrare a far parte della giunta Midili in occasione di un rimpasto che gli addetti ai lavori ipotizzano nella seconda metà del 2021, ad un anno dal voto. Il partito è rappresentato in aula dai consiglieri Alessio Andaloro (attuale commissario cittadino) e Damiano Maisano.