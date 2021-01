Per Trio adesso ci sono il 5 marzo le europee in Polonia e successivamente a luglio le olimpiadi di Tokio.

Per Antonio Trio il 2021 comincia bene. L’atleta milazzese ha centrato nelle gare del meeting di Ancona un prestigioso successo. Si è classificato primo nel salto in lungo, battendo con la misura di 7,90 l’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) che si è fermato a 7,79 . Sul podio tutto siciliano anche Andrea Pianti (Cus Palermo) che ha saltato 7,44. Trio porta i colori del Athletic Club 96.

Atletica, nuova vittoria per il milazzese Antonio Trio agli indoor di Ancona. Guarda il VIDEO

Atletica, nuova vittoria per il milazzese Antonio Trio agli indoor di Ancona. Guarda il VIDEO

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.