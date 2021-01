Al convegno di elevato valore medico-scientifico, etico e giuridico, hanno preso parte anche Caterina Nicosia, dirigente scolastico dell’Istituto Giovan Battista Impallomeni e numerosi studenti presenti alla web conference, inserita tra i percorsi di educazione alla salute ed educazione civica con crediti formativi, e l Dora Barone, vice dirigente scolastico dell’Istituto Commerciale Leonardo Da Vinci , in rappresentanza del Dirigente Stefania Scolaro , e numerosi studenti.

Dopo i consueti saluti del presidente Maria Torre , gli interventi del governatore distrettuale Alfio Di Costa e del governatore eletto Gaetano De Bernardis e, quindi, l’apertura dei lavori moderati dal past president Luigi Gandolfo in qualità di presidente della commissione distrettuale “Salute Materna Infantile” .

E’ stata una web-conference partecipatissima quella del Rotary Club Milazzo sul tema “Il desiderio di genitorialità e le tecniche di procreazione medicalmente assistita” . Il club mamertino, nonostante le contingenti limitazioni imposte dalla pandemia, ha dato corso ad una importante sessione informativa dedicata alle scuole secondarie di secondo grado del milazzese, originariamente programmata in presenza, e poi condotta su piattaforma da remoto, con l’intervento di numerose autorità distrettuali, presidenti di club e soci rotariani, autorevoli relatori e numerosi studenti, con circa 160 partecipanti.

“Procreazione Assistita”, il convegno del Rotary Club per le scuole di Milazzo

