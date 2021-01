L’ufficio di staff del sindaco opererà invece maniera autonoma e non di supporto ai dipartimenti.

La giunta municipale approva la modifica della struttura organizzativa del Comune di Milazzo. Modifica che verrà attuata attraverso una riorganizzazione dei servizi e, conseguentemente, del personale, al fine di assicurare una migliore funzionalità della macchina amministrativa. Sostanzialmente sono stati mantenuti i sei settori esistenti , oltre all’ufficio di staff, anche se all’interno di ciascuno di essi sono stati inseriti dei servizi in un’ottica di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse lavorative. Questi i settori e i rispettivi dirigenti. 1. settore Affari Generali ( dirigente Michele Bucolo ),comprenderà la gestione del Contenzioso, i servizi demografici e statistici, l’albo pretorio, le notifiche ed il protocollo, i servizi informatici e cimiteriali.

