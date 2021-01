Quel giorno vi fu una gara di solidarietà: gente litigata da anni, collaboravano l’uno con l’altro, perchè il mare è questo, ti divide, ma al momento del bisogno ti accomuna, è la sua legge, in quell’immensa distesa liquida e fluttuante, siamo tutti uguali.

Pure mio padre, come tanti, rischió la vita per salvare la sua barca. Ricordo che già le onde se l’avevano risucchiata, è stata strappata al mare, grazie all’aiuto di tanti uomini.

Ricordo nitidamente che, molti, entrarono dal tetto per poter uscire le reti dalle baracche, perché davanti il mare, impediva qualsiasi tentativo di salvataggio.

Avevo 10 anni, quella mattina, vidi tantissimi uomini rischiare la vita per mettere in salvo le loro imbarcazioni.

