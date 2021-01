“Prevenzione oculistica”, al via le visite per le famiglie disagiate di Milazzo

Al via il progetto di “prevenzione oculistica” promosso dal Rotary Club di San Filippo del Mela, presieduto dal presidente Stefano Muscianisi, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo guidato dall’assessore Simone Magistri.

Il progetto, nato grazie all’impegno del socio Gianfranco Caruso, garantirà visite gratuite di misurazione della vista e la fornitura, sempre a titolo gratuito, di occhiali da vista a persone che versano in condizione di disagio socio-economico individuate dall’Ufficio dei Servizi Sociali.

Un progetto che sintetizza un rinnovato concetto di servizio e di impegno civico portato avanti dal Rotary, rivolto a supportare lo sviluppo umano e sociale delle fasce più deboli della popolazione con iniziative mirate.

L’assessore Magistri, nel ringraziare il Rotary Club di San Filippo del Mela, ha espresso la propria soddisfazione per l’importante iniziativa che consentirà di supportare in questo difficile momento, con un servizio di notevole rilevanza, le famiglie in stato di disagio socio-economico.