Sono 52 attualmente i positivi nella città di Milazzo. Questo il dato ufficiale fornito dall’Asp al sindaco Pippo Midili. Un numero che scaturisce dalla differenza tra le persone che sono risultati contagiate oggi (cinque) e i guariti (undici). Sabato il numero complessivo dei residenti affetti da Covid era infatti di 58.

Il sindaco ha anche inteso ribadire la veridicità di questo report che rappresenta il dato ufficiale dell’Asp e che comprende anche il risultato di molti tamponi eseguiti nella settimana compresa tra il 18 ed il 24 e sui quali si sono registrati, per una serie di vicissitudini dei ritardi. Diversi lettori di Oggi Milazzo avevano raccontato dei forti ritardi in lettere aperte pubblicate dalla. nostra testata (LEGGI QUI).

“Gli esiti di molti di questi tamponi sono stati già comunicati ai cittadini e fortunatamente in prevalenza sono negativi – ha detto Midili -. Di quelli mancanti mi auguro che presto sarà dato riscontro a coloro che si trovano ancora in isolamento. L’invito è quello comunque di mantenere la massima prudenza nei comportamenti rispettando le disposizioni previste dai vari Dpcm”. Domani intanto è previsto un nuovo drive in per la popolazione studentesca di Ciantro.