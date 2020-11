Per le scuole milazzesi arrivano 71 mila euro. Serviranno ad acquistare dispositivi portatili e strumenti digitali individuali per la didattica a distanza. Ecco nel dettaglio la ripartizione delle somme: Istituto Leonardo Da Vinci 11.773, Majorana 13.835, Guttuso 11.189, Liceo Impallomeni 7.736. Agli istituti Comprensivi, invece, vanno: Primo 7.740, Secondo 8.473, Terzo 10.307. Nel comprensorio: San Filippo del Mela 9.952, Pace del Mela 13.110, Santa Lucia del Mela 9.070

Il decreto è stato firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Si parla di una cifra complesiva che assegna alle scuole 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata. «Di questi – svela la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S) – la Sicilia beneficerà di oltre 9 milioni di euro, mentre per la provincia di Messina, sono in arrivo quasi 1 milione di euro. Queste risorse, stanziate dal Decreto Ristori, saranno destinate agli istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi portatili e strumenti digitali individuali per le connessioni e questi strumenti tecnologici saranno concessi in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti. Un aiuto fondamentale per affrontare e gestire questa nuova fase dell’emergenza sanitaria e per dare una risposta immediata alle istituzioni scolastiche del Paese da parte del Governo nazionale. E’ importante sottolineare che il criterio di riparto di questo decreto del Ministero della Pubblica istruzione, prevede il coinvolgimento di scuole ubicate in contesti con maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Questo nuovo stanziamento consentirà agli istituti scolastici del Paese l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni»