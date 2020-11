DIETRO LE QUINTE. Il sindaco Midili (o un suo emissario) avrebbe contattato l’ex assessore ai Servizi Sociali Giovanni Di Bella, rimasto fuori dal consiglio nonostante sia stato tra i più votati con oltre 400 preferenze, per sondare la disponibilità a ricoprire l’incarico di esperto gratuito. Di Bella ha declinato l’invito.

Al di la della indiscussa competenza di Formica, si tratta, comunque, del secondo recupero di un fedelissimo rimasto fuori dal consiglio comunale. Dopo Simone Magistri, nominato in giunta addirittura su indicazione del presidente della Regione Nello Musumeci, ora tocca a Formica, vicino alle posizioni dell’onorevole Galluzzo, che ha raccolto un magro bottino elettorale. «All’interno della struttura burocratica comunale non vi sono queste specializzazioni – argomenta, però, il primo cittadino – ma c’è la necessità di intervenire nel settore del verde visto che la componente arborea presente necessita di attenzione adeguata e soprattutto supportata da indicazioni competenti. Sono certo che il dottor Formica offrirà adeguata collaborazione all’Amministrazione e al sottoscritto».

Il sindaco Pippo Midili ha nominato esperto gratuito l’agronomo Pietro Formica il quale dovrà occuparsi di agricoltura, decoro urbano e manutenzione, gestione e pianificazione sostenibile del verde pubblico. L’obiettivo – come evidenziato dal primo cittadino – è quello di poter contare su una figura qualificata che ha maturato adeguate professionalità in materia “per fornire indirizzi tecnici a supporto delle politiche di governo del ricco e biodiverso patrimonio verde della città».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.