Sono sessanta i milazzesi positivi al covid 19. E’ questo l’ultimo dato fornito dall’azienda sanitaria al sindaco Pippo Midili che lo ha comunicato nel corso di una diretta facebook. Solo uno di questi si trova ricoverato in ospedale.

Midili ha anche spiegato che non vi sono focolai negli istituti scolastici e che non ha avuto alcuna indicazione da parte delle autorità sanitaria di chiudere le scuole come avvenuto a Barcellona e Messina.

Il primo cittadino che stamattina aveva scritto all’Asp e all’assessorato regionale alla Sanità per contestare disservizi e ritardi nelle comunicazione dei positivi, ha avuto un chiarimento nel corso del pomeriggio.

E’ stato anticipato, anche che giovedì si terrà un’altra somministrazione di tamponi tramite drive in in una località della città questa volta in maniera più organizzata. Ieri – all’insaputa della polizia municipale – in 130 sono stati convocati dall’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) alla scuola Carrubbaro creando ingorghi nelle strade adiacenti.