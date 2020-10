La consigliera evidenzia che la legge prevede che nessuna strada o piazza pubblica possa essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, ma anche che è facoltà del Prefetto, a ciò espressamente delegato dal Ministro dell’Interno, consentire la deroga a tale disposizione in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano particolari meriti nei confronti della nazione. Nel caso del sottufficiale Aurelio Visalli – conclude Valentina Cocuzza – ritengo che vi siano tutte le caratteristiche necessarie a tale intitolazione».

L’intitolazione di una strada al sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli. La consigliera Valentina Cocuzza ha chiesto alle forze politiche del consiglio comunale di votare una mozione che impegni l’Amministrazione ad intitolare una via o piazza adiacente al lungomare di Ponente ad Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia costiera morto nel mare in tempesta nel tentativo di salvare un quindicenne.

Milazzo, una strada intitolata al sottufficiale Aurelio Visalli: la proposta in aula consiliare

