L’intervento potrà realizzarsi col contributo messo a disposizione dal ministero dell’Ambiente. Con determina dirigenziale è stato approvato lo schema di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse da parte di professionisti interessati. Successivamente, una volta acquisite le disponibilità, sarà predisposto un elenco e a quel punto si procederà alla gara vera e propria per l’aggiudicazione della progettualità.

Eliminazione dell’amianto delle coperture dell’ex Molini Lo Presti, l’Amministrazione avvia le procedure per l’affidamento dell’incarico esterno del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione della progettazione definitiva.

Milazzo, eliminazione amianto copertura ex Molini Lo Presti: avviso per la progettazione

