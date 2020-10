Si informano i cittadini che nella giornata di domani – martedì 27 ottobre – l’ufficio postale di Piano Baele rimarrà chiuso sino alle 11 per consentire un intervento di sanificazione dei locali.

Tale intervento si è reso necessario a seguito della comunicazione inviata al direttore dell’ufficio della positività al Coronavirus di un dipendente. L’uomo, assente dal servizio da mercoledì scorso, rientrato da Milano, questa mattina si è sottoposto al tampone e nel pomeriggio ha scoperto di essere positivo.

Dopo la comunicazione è subito scattato il protocollo sanitario, con la chiusura immediata degli sportelli. I clienti presenti in sala sono stati fatti uscire dall’ufficio.

Oggi ci sarà la sanificazione di tutti i locali e l’apertura al pubblico dell’ufficio è prevista alle 11.

Il personale non è andato in isolamento in quanto il dipendente positivo aveva lavorato, l’ultima volta, mercoledì scorso, quindi ben oltre le 48 ore previste dalle disposizioni normative.