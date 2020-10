«In effetti – spiega il biologo marino Carmelo Isgrò – senza quell’intervento sarebbe realmente accaduto (la tartaruga aveva deposto molto vicino la battigia e non molto in profondità). Facendo un veloce calcolo ci sono ancora 45 uova che si dovrebbero schiudere nelle prossime notti (nella migliore delle ipotesi). Aspettando speranzosi che le sorelline escano dalla sabbia auguriamo alle neonate una buona vita e le aspettiamo sulla stessa spiaggia a deporre le uova tra 25 anni (se l’erosione costiera avrà risparmiato la spiaggia)».

Stanotte sono nate 46 tartarughine di Caretta Caretta. Sono parte delle 91 uova deposte il 16 agosto scorso in un nido sulla spiaggia di Capo D’Orlando (Sicilia). Questo nido era stato traslocato qualche giorno dopo la deposizione da Oleana Prato , operatrice autorizzata del “progetto Tartarughe Wwf Italia e Life Euroturtles” per scongiurare che il nido potesse essere interessato da forti mareggiate che lo avrebbero danneggiato irrimediabilmente.

