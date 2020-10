«Emozionare il grande pubblico attraverso i fiori è il nostro obiettivo – spiega Antonuccio – coinvolgere, educare, stimolare e far conoscere la loro professione è un sogno che si realizza».

Anche quest’anno la coppia condurrà la rubrica in onda su Rete 4 all’interno del programma “Ricette all’Italiana”. Tutti i giovedì, dal 22 di ottobre al 24 dicembre, dalle ore 11:40 alle ore 11:55, i due maestri Floral Designer realizzeranno affascinanti elaborati floreali attraverso dei Tutorial dove insegneranno e sveleranno alle conduttrici Annalisa Mandorlini e AnnaBruna Di Iorio tecniche e segreti dell’arte floreale.

Mediaset ha riconfermato la rubrica dedicata all’arte floreale a cura del milazzese Vincenzo Antonuccio e di Marilena Calbini, la coppia (anche nella vita) che ha portato l’Italia in finale alla Coppa del Mondo di floral design di Philadelphia.

