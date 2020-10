Si svolgerà lunedì 19 ottobre all’auditorium del Gruppo Franza, alle 11, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Caronte & Tourist ai diplomati più meritevoli dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio di Messina degli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.

Caronte & Tourist è attenta alla formazione dei più giovani e da più di dieci anni la promuove attivamente mettendo a disposizione le sue risorse. L’obiettivo è come sempre quello di garantire le pari opportunità in senso lato, al fine di una realizzazione professionale dei più meritevoli anche nei casi in cui lo svantaggio economico non permetta di raggiungere i gradi più alti di studio, in accordo con l’art. 34 della Costituzione. I premi di studio saranno assegnati agli studenti degli indirizzi “Conduzione del mezzo Navale”, “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi”, “Logistica” e “Costruzione del Mezzo Navale” diplomatisi nel 2019 – i quali a causa del lockdown non avevano potuto vivere la cerimonia di consegna già in programma per il marzo scorso – insieme ai neo diplomati dello scorso anno scolastico.

Adesso, nel rispetto delle misure del distanziamento e nell’osservanza di tutte le linee di prevenzione, la società mantiene l’impegno di festeggiare gli studenti che hanno raggiunto il miglior profitto al termine dei loro studi consegnando dieci borse di studio – cinque per ciascun anno scolastico – del valore di 2000 euro, con contestuale imbarco formativo.

Ecco i nomi degli studenti vincitori:

A.S. 2018/2019, Sofia Marino, Giuseppe Venuti, Antonino Celona, Antonella Ferraro, Francesca Puglisi.



A.S. 2019/2020, Ancuta Burca, Sara Cesario, Francesco Bonanno, Luigi Giacomo Lucchese, Emily Russo

Infine, ai rimanenti quarantotto studenti – diciotto per il 2019 e trenta per il 2020 – che hanno ricevuto il massimo del punteggio nei due anni, la società C&T conferirà un periodo di imbarco formativo presso la flotta del Gruppo senza premio in denaro