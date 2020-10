Altri tri tre positivi al Coronavirus a Milazzo. Lo ha comunicato l’Asp al Comune per dar corso a tutte le procedure del caso, risalire ai contatti ed interrompere l’eventuale catena dei contagi. Si tratta di un sessantenne e di una coppia, tutti sono asintomatici e già in isolamento a casa.

Il sindaco Pippo Midili ha invitato i cittadini a rispettare tutti i protocolli previsti e le disposizioni dell’ultimo Dpcm in quanto la situazione sta peggiorando e rischia, alla luce anche di quello che emerge nel comprensorio, di diventare assai critica.

«Invito i miei concittadini – ha detto Pippo Midili – ad usare la massima prudenza ed il buon senso evitando comportamenti che possono determinare conseguenze pesanti. Ho già chiesto al comandante della polizia locale di potenziare i controlli per il rispetto delle previsioni dell’ultimo Dpcm e nei prossimi giorni diffonderemo dei messaggi continui sulle disposizioni da osservare in modo rigido. Non possiamo correre il rischio di diventare un “cluster”»