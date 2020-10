Inizia venerdì 9 ottobre alle 10 al Teatro Bellini di Catania, per concludersi sabato 10 ottobre alle 13.30, la seconda edizione del Forum Meridiano Sanità Sicilia – La sanità post COVID-19. Dall’attrattività dell’ecosistema salute alla competitività del sistema economico. Esponenti del Governo nazionale e delle Regioni discuteranno insieme ad esperti nazionali e internazionali e membri della business community dello scenario attuale della pandemia e del rilancio del sistema economico e produttivo del Paese, a partire dal Sud. Tra le opportunità di rilancio dell’economia nazionale e regionale, la sanità rappresenta un elemento chiave. Sviluppare poli di attrattività di turismo sanitario (medicale e del benessere) in grado di poter integrare alle prestazioni sanitarie un’offerta di benessere valorizzando il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico può contribuire alla crescita e competitività del territorio. Il Forum è realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Cefpas, con il patrocinio della Regione Siciliana e l’ospitalità del Comune di Catania.

Il programma del Forum prevede lo sviluppo dei seguenti temi:

Venerdì 9 ottobre. Gli equilibri del mondo post Covid-19, Lotta al Coronavirus: a che punto siamo, Capacità di risposta e resilienza dei sistemi sanitari alla prova del Covid-19, L’attrattività dei sistemi sanitari come volano di competitività e crescita, Il potenziale dell’Italia e della Sicilia nell’ambito del turismo sanitario, Il valore della ricerca per una sanità di valore, Investimenti per aumentare l’attrattività dell’ecosistema salute, La creazione di un’offerta integrata di turismo sanitario

Sabato 10 ottobre. Covid-19: dall’emergenza sanitaria alle opportunità di rilancio del sistema socio-economico e produttivo dell’Italia, Salute, benessere, lotta alle disuguaglianze e sviluppo sostenibile, Investimenti e riforme nell’era post Covid-19: il punto di vista delle Regioni

Nel corso dei lavori sarà presentata anche uno Studio realizzato da The European House – Ambrosetti sulle dimensioni e le tendenze del turismo sanitario.

Per confermare la propria presenza e garantire il rispetto di tutte le normative Covid la partecipazione sarà limitata ad un numero selezionato di partecipanti e giornalisti. Per questo motivo vi preghiamo di effettuare l’iscrizione al link https://eventi.ambrosetti.eu/forum-sicilia-2020/scheda-di-iscrizione/ o di comunicare le proprie generalità (nome, cognome, testata, numero di telefono) all’indirizzo email: forum.sicilia@ambrosetti.eu entro le 13 di giovedì 8 ottobre.

In fase di accredito in loco verrà consegnato un badge di colore giallo che, per motivi di sicurezza, deve essere indossato in modo visibile sino al termine dei lavori ed è strettamente personale.

Per info Massimiliano Cavaleri: 336 887224 ufficio.stampa@mirus.it

Per ulteriori informazioni: https://eventi.ambrosetti.eu/forum-sicilia-2020/