Il Ministro Catalfo in visita istituzionale al comune di Milazzo. Si è discusso delle vertenze sul territorio

Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ieri è stata in visita istituzionale al Comune di Milazzo incontrando il sindaco Giovanni Formica. Pochi minuti di cordiale colloquio nel corso del quale l’esponente del governo Conte ha comunicato che, dopo aver visitato il Centro per l’impiego, avrebbe incontrato a palazzo D’Amico i lavoratori del territorio, ed in particolare della Raffineria e dell’Ipercoop del Parco Corolla al centro di un cambio di proprietà.

Il primo cittadino ha esposto a grandi linee le dinamiche occupazionali del territorio, le criticità e gli interventi che vengono richiesti alle istituzioni.

A conclusione della visita, Formica ha donato al ministro Catalfo il crest della città di Milazzo e due pubblicazioni sull’Eroe della Marina Militare, Luigi Rizzo.

