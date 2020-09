La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo, e nominato oggi il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, mente i familiari hanno nominato il proprio consulente. I funerali del’uomo si svolgeranno nei prossimi giorni nella città mamertina. (ANSA).

I familiari tramite il loro legale Tommaso Calderone hanno presentato un esposto per chiedere chiarezza su presunti ritardi nelle ricerche dell’uomo e sul mancato equipaggiamento dei militari per affrontare manovre di salvataggio.

E’ iniziata all’ospedale Fogliani di Milazzo l’autopsia sul corpo di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Capitaneria annegato a Milazzo nel tentativo di mettere in salvo due ragazzini che si trovavano in acqua nonostante il mare agitato.

