Una rilassante giornata di mare si è trasformata in incubo per un diportista che, a seguito di un incidente in barca in prossimità dell’Area Marina Protetta di Milazzo, ha subito l’amputazione del dito di una mano. Il turista è stato prontamente soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera di Milazzo CP 875, che lo ha immediatamente trasportato in porto dove lo attendeva il personale del 118 per le prime cure mediche.

Tale attività si inquadra nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” promossa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e che, fino al 13 settembre, impegnerà in tutta Italia circa tremila uomini e donne, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia di bagnanti, diportisti e subacquei, nonché una corretta fruizione delle spiagge e del mare.

