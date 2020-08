Il servizio idrico del Comune informa che al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in via Grotta Polifemo, finalizzati a riparare un guasto, domani – martedì 25 agosto – sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle zone di via Grotta Polifemo e Tono dalle 8,30 alle 10,30.

