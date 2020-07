“Nel prevedere questo speciale fondo, il Governo ha tenuto conto delle perdite di entrate connesse all’emergenza COVID-19 sia dei Comuni e delle Province, provvedendo ad erogare aiuti economici concreti e immediatamente disponibili. Con questa misura, il Governo aveva stanziato 3,5 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, confermando ancora una volta la vicinanza di Roma agli enti territoriali come il Comune di Milazzo”.

